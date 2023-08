Incendio in barca al largo della Gorgona, si salvano salendo sulla zattera

Per vedere il video fornito dalla capitaneria cliccate sul bottone celeste sopra al titolo

Nonostante i molteplici tentativi di spegnimento dell’incendio l’imbarcazione è affondata su un fondale di 135 metri. Le 9 persone a bordo, compresi tre bambini, stavano raggiungendo la Capraia. Sul posto vigili del fuoco di Livorno e capitaneria che ha riportato i naufraghi al porto turistico di Marina di Pisa

A fuoco una imbarcazione a 7 miglia a sud-est della Gorgona. Partita dal porto di Marina di Pisa con nove persone a bordo, compresi tre bambini, tutti toscani, era diretta a Capraia per trascorrere la giornata al mare quando improvvisamente, come si legge in un comunicato della Capitaneria, intorno alle 12.30 del 10 agosto per cause ancora da chiarire a bordo si è sviluppato un incendio che non era domabile con i mezzi estinguenti di bordo. Resosi conto della gravità della situazione, il conduttore ha lanciato via radio il “Mayday” col proprio VHF, prontamente ricevuto dalla Guardia Costiera di Livorno, segnalando la propria posizione. La sala operativa della Capitaneria labronica, avendo avuta notizia dell’impossibilità di spegnere l’incendio che si stava velocemente propagando a tutto lo scafo e della presenza dei minori a bordo, ha suggerito agli occupanti di mettere in mare la zattera di salvataggio e mettersi in salvo. Contemporaneamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto la M/V CP 867 al Comando del Luogotenente Albieri che individuate le unità che navigavano nei pressi della zona dell’incidente le ha dirottate sul punto a prestare la prima assistenza ai diportisti. E’ stato inoltre richiesto il pronto intervento dei vigili del fuoco di Livorno con la motobarca VVF1174 ed un gommone veloce. Una imbarcazione da diporto, dirottata dalla sala operativa, individuava e affiancava la zattera con i naufraghi che, poco dopo, illesi e fuori pericolo, sono stati presi a bordo della M/V CP 867 della capitaneria. Terminate le operazioni di trasbordo, la motovedetta ha condotto in sicurezza i naufraghi nel porto di Marina di Pisa dove, giunti a terra, hanno ricevuto accoglienza dal personale dell’Ufficio Marittimo. Tanto spavento, ma per fortuna alcuna conseguenza per i diportisti. Nonostante i molteplici tentativi di spegnimento dell’incendio, l’imbarcazione è affondata intorno alle 14.30 su un fondale di circa 135 metri.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti di rito da parte della Capitaneria di porto di Livorno, conclude la nota stampa, per accertare le cause dell’evento, per valutare le eventuali responsabilità e per adottare tutte le misure necessarie ai fini della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino. Al momento dell’affondamento non sono emerse oggettive tracce di inquinamento.

