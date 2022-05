Incendio in ditta: due intossicati

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono portati i volontari della Misericordia di Vicarello con i colleghi della Pubblica Assistenza di Pisa

Incendio un una ditta di Ospedaletto a Pisa nel primo pomeriggio di mercoledì 18 maggio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati a domare il rogo, si sono portati i volontari della Misericordia di Vicarello con i colleghi della Pubblica Assistenza di Pisa. Lievemente intossicate due persone che sono state trasportate all’ospedale di Cisanello per le cure del caso e ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero, per fortuna, particolari preoccupazioni.