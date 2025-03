Incendio nel negozio di mobili in piazza della Repubblica

È successo intorno alle 19. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti poi raggiunte da un pick up e un furgone carro aria, il 118 e la polizia municipale con i motociclisti e le pattuglie per cercare di gestire al meglio la viabilità e i curiosi presenti sulla piazza. Per allontanarli e facilitare così le operazioni si è poi provveduto a circoscrivere l’area con il nastro. Le fiamme sarebbero state domate e nessuno, per fortuna, è stato trasportato all’ospedale. Evacuato in via precauzionale, anche per il denso fumo che comunque mano mano si è attenuato, lo stabile. “Avevamo chiuso da pochi minuti quando da fuori abbiamo notato il fumo. Non sappiamo cosa possa essere successo. Ringrazio a nome di babbo e di tutta la famiglia per i tempestivi soccorsi e l’immediata solidarietà ricevuta dai negozianti del vicinato” racconterà più tardi Antonella Tedeschi, che ringraziamo per la disponibilità, figlia del titolare Mauro dell’omonimo negozio.

