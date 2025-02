Incendio in un appartamento in via Anna Frank

Incendio al primo piano di un appartamento in via Anna Frank, a Colline. È accaduto stamattina. Sul posto vigili del fuoco e Svs. Molto il fumo ma per fortuna le fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti, sono state subito domate. La Svs ha trasportato al pronto soccorso una persona per gli accertamenti del caso. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

