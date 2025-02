Incendio in un appartamento in via Gramsci, una persona intossicata

I vigili del fuoco in via Gramsci

Incendio in un appartamento in via Gramsci. Sul posto 118 e due squadre dei vigili del fuoco con autoscala e mezzo di rifornimento aria per gli autorespiratori. Una persona è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le fiamme sono state domate.

