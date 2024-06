Incendio in un appartamento in via Pellettier

Foto vigil fuoco

E' accaduto ieri sera. Sul posto Svs con medico, Pubblica Assistenza di Stagno, due squadre di vigili del fuoco con l'autoscala e tre pattuglie della polizia municipale che hanno chiuso la strada. Una persona trasportata al pronto soccorso dalla Svs per accertamenti. In strada gli abitanti del condominio dove si è sviluppato l'incendio e di altri palazzi vicini

Intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio, avvenuto ieri sera intorno alle 23, all’interno di un appartamento in via Pellettier, zona Pontino. Sul posto sono confluite due squadre con a supporto l’autoscala che successivamente è stata fatta rientrare. Oltre ai vigili del fuoco, la Svs con medico a bordo che in via precauzionale ha trasportato al pronto soccorso l’inquilina dell’abitazione poiché aveva inalato un po’ di fumo ed era in stato di shock, la Pubblica Assistenza di Stagno e tre pattuglie della polizia municipale che hanno chiuso la strada. La donna avrebbe provato a spegnere il fuoco prima dell’arrivo dei soccorsi ma alla fine è scesa in strada come i condomini e gli abitanti di altri palazzi vicini. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Non risultano altre persone coinvolte.

Condividi:

Riproduzione riservata ©