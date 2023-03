Incendio in un uliveto, salvati tre cani dai carabinieri forestali

Dopo aver forzato i cancelletti delle gabbie, i carabinieri di Venturina li hanno condotti in luogo sicuro prima che le fiamme li raggiungessero. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area spegnendo le fiamme

I Carabinieri Forestali della Stazione di Venturina Terme sono intervenuti per un incendio che si era sviluppato in un uliveto incolto nell’hinterland di Piombino. Forti della conoscenza del territorio, che in quella zona collinare vede presenti degli annessi agricoli che ospitano cani da caccia, si sono prontamente portati sul posto. Grazie al loro intervento tempestivo sono stati salvati tre cani, 2 pointer inglesi ed un breton, prima che le fiamme li raggiungessero. Dopo aver forzato i cancelletti delle gabbie, i carabinieri li hanno condotti in luogo sicuro, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la zona spegnendo le fiamme che si stavano avvicinando. I cani sono stati poi riconsegnati al proprietario, avvisato e sopraggiunto dopo poco. L’incendio, che ha percorso circa un ettaro, si sarebbe originato vicino alla strada e, dai primi esami ed accertamenti svolti, sembrerebbe di origine dolosa.

