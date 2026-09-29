Incendio a Capraia, una persona trasferita con il Pegaso all’ospedale

L'eliporto di Capraia

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza alcune abitazioni circostanti sono state evacuate

Vigili del fuoco in azione nella notte a Capraia dove nella zona del porto si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina. Il primo intervento, fanno sapere dal comando di via Campania, è stato effettuato dai Volontari del Distaccamento di Capraia, utilizzando l’Aps e il modulo antincendio disponibili sull’isola. Successivamente è arrivata in supporto una squadra da Livorno trasportata via mare a bordo dell’unità navale veloce Stem 12 del Nucleo Nautico. Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, la palazzina e alcune abitazioni circostanti sono state evacuate. Per lo spegnimento delle fiamme sono state utilizzate anche le pompe della motobarca Stem 12 che, attraverso uno stendimento di manichette, ha garantito una disponibilità continua di acqua. Durante l’evacuazione una persona è caduta riportando una lesione alla spalla. Dopo essere stata soccorsa è stata trasferita all’ospedale di Livorno a bordo dell’elicottero Pegaso del 118. Sul posto erano presenti, per quanto di rispettiva competenza, anche il sindaco di Capraia, i carabinieri, la guardia costiera e il personale sanitario.

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