Incendio in via Cesare Battisti
“Un ringraziamento ai vigili del fuoco per la tempestività con la quale sono intervenuti gestendo il tutto con grande professionalità”. A parlare è Alberto, che ringraziamo per la disponibilità, residente del condominio di via Cesare Battisti dove questa mattina intorno alle 8 si è verificato un incendio. “Quando mia moglie ha visto il fumo uscire dal palazzo ho subito chiamato i pompieri che stavano già arrivando allertati da altre persone”. Sul posto sono sopraggiunti tre mezzi: autobotte, fuorisrada e autoscala. Le fiamme sono state domate e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Due persone, in via precauzionale, sono state trasportate al pronto soccorso dal 118 per alcuni controlli. La polizia municipale ha chiuso la strada per agevolare l’intervento. Sul posto anche polizia e carabinieri.
