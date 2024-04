Incendio in via della Bassata

Sono in corso operazioni di messa in sicurezza e al momento non risultano persone coinvolte. Cause in corso di accertamento

Intervento tuttora in corso dei vigili del fuoco di Livorno in seguito ad un incendio all’interno di una struttura adibita a deposito in via della Bassata. Sono in corso operazioni di messa in sicurezza e al momento non risultano persone coinvolte. Cause in corso di accertamento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©