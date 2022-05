Incendio in via Garibaldi, palazzo evacuato

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, misericordia di Livorno, polizia municipale e polizia. Nessuno per fortuna è rimasto ferito

Incendio in via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, misericordia di Livorno con medico a bordo, polizia municipale e polizia. La segnalazione iniziale ha riferito di urla da un appartamento. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, l’abitazione in realtà era vuota. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. I condomini sono stati fatti evacuare in via precauzionale. I vigili del fuoco fanno sapere che l’appartamento in cui è divampato l’incendio è inagibile e che le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.