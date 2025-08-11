Incendio in via San Carlo

I vigili del fuoco in via San Carlo

Incendio in via San Carlo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e Svs. All’ospedale un uomo rimasto intossicato. Strada chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. “Ero in casa quando, prima, ho sentito della grida e poi affacciandomi dalla mia abitazione ho visto le fiamme vive. Abitando vicino sono subito scesa in strada e ho chiamato i soccorsi – racconta una vicina Claudia che ringraziamo per la disponibilità – nel frattempo ho urlato “scendete” tre volte a tutti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©