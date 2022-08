Incendio in zona Rosignano Marittimo, sul posto anche squadre da Livorno

Foto Vigil Fuoco e Foto Svs

Al lavoro vigili del fuoco di Livorno e della Svs Livorno insieme alla Pubblica Assistenza di Collesalvetti, alla Pubblica Assistenza di Rosignano e alla Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina. Sul posto anche il Canadair, l’elicottero Drago 60 del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina e 2 elicotteri antincendio della Regione Toscana

I vigili del fuoco di Livorno e la Svs di Livorno sono intervenuti insieme alla Pubblica Assistenza di Collesalvetti, alla Pubblica Assistenza di Rosignano e alla Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina a Rosignano Marittimo, in località via Pel di Lupo, per un incendio di sterpaglie e bosco scoppiato nel primo pomeriggio del 2 agosto. Sul posto anche il Canadair, l’elicottero Drago 60 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Cecina e 2 elicotteri antincendio della Regione Toscana. Sono attualmente al lavoro, fanno sapere dal comando di via Campania, le squadre di terra a presidio delle abitazioni e le squadre AIB.

