Incendio nei capannoni Ex Pirelli

Il rogo ha interessato soprattutto rifiuti ubicati all'interno dei capannoni, in corso di accertamento le cause. Sul posto vigili del fuoco e Svs

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 11.25 del 15 maggio, in via della Meridiana negli ex capannoni Pirelli. Il rogo ha interessato soprattutto rifiuti ubicati all’interno, in corso di accertamento le cause. Sul posto in via precauzionale un’ambulanza della Svs. Per fortuna nessun ferito.

Condividi: