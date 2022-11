Incendio nella notte, a fuoco alcune auto

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle una di notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre in via Provinciale Pisana nei pressi di un’autocarrozzeria dove alcune vetture sono state coinvolte da un incendio. Il personale specializzato di turno ha rapidamente spento le fiamme, nessuna persona è stata fortunatamente coinvolta. “La causa – rendono noto dal comando dei vigili del fuoco di via Campania – è di natura dolosa“.

