Incendio nella notte in via Mastacchi: evacuate 24 persone

Secondo i vigili del fuoco intervenuti le cause sono da attribuire a probabili problemi di natura elettrica. Sul posto anche i volontari della Svs che hanno prestato soccorso ai condomini nel cuore della notte

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno intorno alle 2.45 nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile. I pompieri sono stati attivati per un incendio divampato nel locale contatori in un condominio in via Mastacchi al civico 84 (nella foto).

In via precauzionale sono state evacuate 24 persone. Per fortuna non risultano intossicati allo stato attuale. Enel è al lavoro per il ripristino della normalità. Secondo i vigili del fuoco intervenuti le cause sono da attribuire a probabili problemi di natura elettrica. Sul posto anche i volontari della Svs che hanno prestato soccorso ai condomini nel cuore della notte.

