Incendio nella notte in via Pacinotti

Immagine fornita dai vigili del fuoco

L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di stanotte: coinvolte due auto e la facciata di una palazzina

Intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore di oggi in via Pacinotti, zona Rotonda, dove intorno alle 4 si è sviluppato un incendio. Sul posto sono intervenute squadre del Comando dei vigili del fuoco con un’APS (autopompa serbatoio) e un’ABP (autobotte pompa) per domare le fiamme. Il rogo ha coinvolto due auto parcheggiate, estendendosi anche alla facciata di una palazzina. In particolare, il fuoco ha interessato la zona delle finestre al piano terreno e la porta di un box, causando danni visibili alla struttura. L’incendio è stato circoscritto e messo sotto controllo dai soccorritori. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

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