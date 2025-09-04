Incendio nella notte in via Tripoli

Il rogo è scoppiato intono alle 2,30 in un cortile interno di un palazzo. A fuoco quattro motorini, una moto e quattro biciclette. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme

di Giacomo Niccolini

Incendio nella notte in un cortile interno di via Tripoli. I residenti raccontano che intorno alle 2,30 circa hanno sentito un forte boato che ha destato tutti dal sonno notturno. Affacciandosi alle finestre hanno visto quello che si vede qua nelle foto in pagina: un fumo alto nel cielo nero della notte e fiamme che avviluppavano scooter, moto e biciclette parcheggiate sul piazzale. Non si conoscono ancora le cause del rogo.

A fuoco ben quattro motorini, una moto e quattro biciclette. Chi ha potuto è sceso immediatamente nel cortile per provare a mettere in salvo il proprio mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme e messo in sicurezza la zona avviando le indagini del caso sulle probabili cause che hanno portato all’incendio.

