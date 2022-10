Incendio nella notte in viale Italia

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause. Sul posto polizia e vigili del fuoco

Incendio nella notte, intorno alle 5 circa del 30 ottobre, in viale Italia dove all’altezza degli scogli dell’Accademia le fiamme hanno distrutto un camper e una roulotte. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause. Sul posto polizia e vigili del fuoco. L’area interessata dal rogo è stata transennata.

