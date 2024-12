Incendio nello spogliatoio di una nave mercantile

In corso un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio che ha interessato l’interno di un locale adibito a spogliatoio all’interno di un mercantile ormeggiato in porto. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala e il carro autoprotettori. Al momento non risulterebbero persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento

