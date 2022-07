Incendio sterpaglie nei pressi della Variante

Nella prima foto l'incendio, nella seconda foto inviataci da un nostro lettore il fumo sprigionatosi dall'area dell'incendio

Incendio di sterpaglie segnalato alle 16.11 circa dalla Centrale Operativa Provinciale, presso la Variante direzione nord, nel tratto compreso tra l’uscita Livorno Centro e l’uscita di Collesalvetti. Le fiamme sono calate e può rimanere aperto lo svincolo. La Centrale ha immediatamente contattato la Protezione Civile del Comune di Livorno che si è interfacciata con la Sala Operativa Permanente della Regione Toscana e con il Corpo di Polizia Locale e, informati il sindaco e la vice Sindaco, ha comunicato l’attivazione del Centro Situazioni con Presidio tecnico operativo presso la propria sede al fine di porre il sistema nelle condizioni di massima cautela. Vigili del fuoco e Regione Toscana hanno attivato squadre di terra per le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio. Al momento l’incendio risulta in fase contenimento. Vista la situazione rilevata sul posto dai tecnici della Protezione Civile è stata richiesta alla Polizia Municipale n via cautelativa la chiusura dell’uscita Collesalvetti della variante, direzione nord.

