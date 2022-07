Incidente a Collesalvetti, quattro feriti

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e un ciclista. Quattro i feriti, due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Livorno e due in codice rosso a Pisa

Incidente in via Vallicella, a Collesalvetti, la mattina del 2 luglio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e un ciclista. Quattro i feriti: due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Livorno e due in codice rosso a Pisa.

Condividi: