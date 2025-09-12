Incidente a Vicarello, urta un motociclista e fugge: denunciato 47enne
È stato denunciato per omissione di soccorso un 47enne coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Galilei a Vicarello. L’episodio si è verificato nell’ambito dei controlli intensificati sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo, alla guida della propria auto, avrebbe urtato un motociclo causando la caduta del conducente, senza fermarsi né prestare assistenza. Non solo: avrebbe anche omesso di rimanere sul posto in attesa delle autorità.
Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, i carabinieri della Stazione di Stagno sono riusciti a rintracciarlo poco dopo non lontano dal luogo dell’incidente. Il 47enne è stato sottoposto agli accertamenti obbligatori previsti in caso di incidente, che hanno dato esito negativo. La normativa stabilisce infatti che chi è coinvolto in un sinistro debba essere sottoposto a verifiche per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze alteranti nel sangue.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato denunciato per fuga a seguito di sinistro stradale ai sensi del codice della strada.
Si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà valutata solo dal giudice, risultando definitivamente accertata esclusivamente in caso di sentenza irrevocabile.
