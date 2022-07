Incidente ad Antignano: soccorsi tre feriti

Tre sono i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno dopo le prime cure ricevute sul posto dai volontari intervenuti tempestivamente in seguito alla chiamata sopraggiunta al 112

Scontro tra auto e motorino in viale Vespucci ad Antignano intorno alle 15 di giovedì 14 luglio all’altezza del distributore di benzina. Sul posto si sono portate tre ambulanze rispettivamente della Misericordia di Gabbro, della Misericordia di via Verdi e una intervenuta da Montenero.

