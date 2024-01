Incidente al Cisternino: due auto coinvolte

Sul posto la Misericordia di Antignano. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i feriti che sono stati trasportati comunque al pronto soccorso per gli accertamenti del caso

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di domenica 21 gennaio avvenuto in località Cisternino tra due auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Antignano i cui volontari hanno prestato soccorso ai due occupanti dei relativi mezzi coinvolti. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i feriti che sono stati trasportati comunque al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

