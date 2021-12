Incidente alla Cala del Leone, 37enne in codice rosso al pronto soccorso

Il passeggero all'interno dell'abitacolo ha avuto la peggio riportando un trauma cranico addominale cervicale con una sospetta frattura ad un arto superiore

Mediagallery

Incidente stradale all’altezza di Cala del Leone poco prima delle 15 di domenica 26 dicembre. Il conducente dell’auto, una Renault Twingo rossa, ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire. Sembra che non ci siano altre auto coinvolte.

Il passeggero all’interno dell’abitacolo ha avuto la peggio riportando un trauma cranico addominale cervicale con una sospetta frattura ad un arto superiore. Si tratta di un uomo di 37 anni. Sul posto, in un primo momento, l’ambulanza della Misericordia di Antignano. Poi, subito dopo, è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Montenero, sopraggiunta sul luogo dell’incidente con un infermiere a bordo del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso di Livorno dove è stata allertata la shockroom.