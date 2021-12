Incidente auto-scooter in via Mastacchi

Incidente intorno alle 17 tra auto e scooter in via Mastacchi. Sul posto si è portata un’ambulanza della Misericordia di Montenero che ha soccorso il ferito caduto dal mezzo a due ruote dopo l’impatto con l’auto trasportandolo al pronto soccorso di Livorno in codice giallo.

Qui lo staff medico e sanitario di turno ha preso in carico la persona accompagnata in ospedale per le cure del caso. Traffico a rilento per alcuni minuti sul luogo del sinistro stradale, il tempo necessario alle cure sul posto e ai rilievi di rito da parte della polizia municipale.