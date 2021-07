Incidente davanti a piazza Modigliani, la municipale cerca testimoni e segnalazioni

Scooterista all'ospedale, sul posto la Svs. Dal Comune fanno sapere che la municipale "cerca testimoni e segnalazioni circa l’auto che è fuggita dopo il sinistro. Per segnalazioni tel. centrale operativa: 0586 820420"

Mediagallery

Incidente in viale Italia all’altezza di piazza Modigliani (nella foto sotto alla principale). Sul posto la Svs. E’ accaduto intorno alle 15 del 8 luglio. Coinvolti due mezzi, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, 30 anni, trasportato in ospedale in codice rosso con trauma cranio-facciale. Sul posto anche la Polizia Municipale. Nella serata del 8 luglio dal Comune fanno sapere che “in relazione all’incidente la municipale cerca testimoni e segnalazioni circa l’auto che è fuggita dopo il sinistro (colore, tipo, eventuale parte del numero di targa). Chi ha assistito ed è in grado di fornire indicazioni utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Per segnalazioni tel. centrale operativa: 0586 820420″.