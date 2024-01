Incidente ferroviario all’altezza di Quercianella

La polizia ferroviaria alla stazione di Quercianella

Le indagini degli agenti della polizia ferroviaria per ricostruire l'accaduto sono in corso

Incidente ferroviario a Quercianella. E’ accaduto nella serata dell’11 gennaio. Sul posto sono intervenuti il 118 e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno richiesto il rallentamento della circolazione dei treni per consentire il soccorso alla persona ferita, una donna. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono in corso. Fondamentale potrebbe rivelarsi il racconto della donna rimasta coinvolta.

