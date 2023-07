Incidente fra due scooter in via Grande

Incidente fra due scooter in via Grande, all’angolo con via Santa Barbara, nel pomeriggio del 29 luglio. Una scooterista è stata soccorsa da un’ambulanza della Svs giunta da via San Giovanni. L’altro scooterista, stando a quanto ricostruito, sarebbe scappato. La donna è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

