Incidente in autostrada, arriva Pegaso. Un’auto ribaltata

Incidente al chilometro 190 dell'autostrada Collesalvetti-Rosignano. In tutto 8 feriti per fortuna non gravi. Sul posto l'elisoccorso Pegaso, la Svs dalla sede di Livorno Nord, la Pubblica Assistenza di Collesalvetti, la Misericordia di Vicarello, i vigili del fuoco e la polizia stradale

Incidente al chilometro 190 dell’autostrada Collesalvetti-Rosignano, in direzione sud, intorno alle 14,15 di giovedì 31 luglio. Lo scontro è avvenuto tra un’auto che trasportava una roulotte e un’auto con a bordo una famiglia di stranieri provenienti dal nord Europa. In tutto 8 le persone rimaste coinvolte: per fortuna nessuna sarebbe grave. Sul posto l’elisoccorso Pegaso, la Svs dalla sede di Livorno Nord, la Pubblica Assistenza di Collesalvetti, la Misericordia di Vicarello, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Carreggiata chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto autostradale. Dinamica ancora in corso di accertamento.

