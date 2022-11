Incidente in autostrada: famiglia in ospedale. Due sono gravi

Due feriti, quelli più gravi, sono stati trasportati all'ospedale di Cisanello in codice rosso per molteplici traumi riportati al torace e alle gambe. Gli altri due, le cui condizioni risultano per fortuna meno gravi, sono stati accompagnati all'ospedale di Livorno

Incidente intorno alle 21 di sabato 26 novembre in autostrada all’altezza di Castagnolo in direzione nord. Una famiglia a bordo di un’auto si è schiantata contro il guardrail per motivi ancora da chiarire. Quattro in tutto i feriti soccorsi dalle ambulanze livornesi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs da via San Giovanni con medico a bordo e altrettante della Misericordia da via Verdi anch’esse fornite di medico del 118. Due feriti, quelli più gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello in codice rosso per molteplici traumi riportati al torace e alle gambe. Gli altri due, le cui condizioni risultano per fortuna meno gravi, sono stati accompagnati all’ospedale di Livorno.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Pisa e di Livorno e la polizia stradale. Traffico a rilento per il tempo necessario di mettere in sicurezza la carreggiata.

Condividi: