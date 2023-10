Incidente in Borgo S. Jacopo

Incidente in Borgo San Jacopo dove un’auto è finita con la ruota anteriore destra sul cofano di un’auto parcheggiata. In quel momento stava sopraggiungendo uno scooterista che istintivamente per evitare l’auto ha frenato ed è caduto con il motorino che è finito sotto la vettura. Nessuno per fortuna si è fatto male. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

