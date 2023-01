Incidente in Fi-Pi-Li: due feriti

Traffico a rilento la mattina di lunedì 23 gennaio quando si è verificato, intorno alle 9,50, un incidente sul tratto di strada della Fi-Pi-Li poco prima dell’uscita Vicarello. Sul posto si è precipitata un’ambulanza della Svs da via San Giovanni per prestare soccorso a due persone rimaste lievemente ferite nel sinistro stradale.

Per fortuna le loro condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni tanto che gli stessi hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto anche le forze dell’ordine.

