Incidente in Fi-Pi-Li

Foto inviata da Livornogramm che ringraziamo per la disponibilità

Poco prima dello svincolo Livorno Centro, direzione Tirrenia, la motrice di un camion è uscita parzialmente dalla corsia. Sul posto finanza e polizia stradale

Incidente in Fi-Pi-Li poco prima dello svincolo Livorno Centro, direzione Tirrenia, dove la motrice di un camion è uscita parzialmente dalla corsia. Sul posto finanza e polizia stradale. La pattuglia delle fiamme gialle, che stava transitando, è intervenuta per prima e ha regolato il traffico evitando possibili ulteriori criticità. L’incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi. Non risultano per fortuna feriti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©