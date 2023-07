Incidente in galleria all’alba: ferito 27enne

A prestare soccorso al giovane di Prato ci hanno pensato i volontari della Svs arrivati dalla vicina sede di Ardenza. Sul posto la polizia municipale per i rilievi

Incidente all’alba, avvenuto intorno alle 6 di martedì 25 luglio, all’interno della galleria di Montenero, in Variante, direzione Sud. Alla guida dell’auto un giovane di 27 anni di Prato che, secondo un primo accertamento effettuato dalla polizia municipale giunta sul posto per i rilievi, avrebbe perso il controllo dell’auto per motivi ancora da chiarire. Non vi sarebbero infatti altri mezzi coinvolti nel sinistro stradale. Ad occuparsi delle condizioni di salute dell’automobilista ci ha pensato la Svs intervenuta con i suoi volontari dalla sede di Ardenza. Per l’infortunato si parla soltanto di alcuni dolori da trauma ma, per fortuna, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

