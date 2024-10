Incidente in piazza Barriera Garibaldi

Foto archivio

Intervento della Svs e automedica. Al pronto per gli accertamenti del caso sia la donna che il conducente dello scooter

Intervento della Svs e automedica prima delle 20 di oggi per un pedone, una donna classe ’69, investito in piazza Barriera Garibaldi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Al pronto per gli accertamenti del caso sia la donna che il conducente dello scooter.

