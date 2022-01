Incidente in piazza Grande, scooter si ferma nei pressi della installazione

Sul posto una ambulanza Svs di passaggio, poi raggiunta da un'altra ambulanza della Svs e da una ambulanza della Misericordia di Livorno

Incidente in piazza Grande poco dopo le 14 del 29 dicembre. Il conducente di uno scooter stava procedendo in via Grande quando ha perso il controllo. Il mezzo è finito sulla piazza fermandosi poco prima dell’installazione natalizia. Per fortuna in quel momento, in quel punto, non transitavano pedoni. Sul posto una ambulanza Svs di passaggio, poi raggiunta da un’altra ambulanza della Svs e da una ambulanza della Misericordia di Livorno. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Alla municipale il compito di ricostruire la dinamica.