Incidente in scooter: due 18enni in codice rosso

I due ragazzi, a bordo del motorino, si sono scontrati con un'auto per motivi ancora in fase di accertamento. Le loro condizioni sarebbero serie anche se non gravissime

Incidente in via Mondolfi accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 18 agosto intorno alle 15. Due giovani di 18 anni sono stati soccorsi dai volontari della Misericordia di Antignano per un incidente avvenuto proprio a pochi metri di distanza dalla sede della Confraternita. I due ragazzi, a bordo del motorino, si sono scontrati con un’auto per motivi ancora in fase di accertamento. Le loro condizioni sarebbero serie anche se non gravissime. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno in codice rosso.

Condividi: