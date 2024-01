Incidente in scooter: ferita una minorenne

Una ragazza minorenne è stata protagonista di un incidente in scooter in zona Bon Ton. Sul posto per soccorrerla un'ambulanza della Svs da via San Giovanni

Una ragazza minorenne è stata protagonista di un incidente in scooter in zona Bon Ton. Sul posto per soccorrerla un’ambulanza della Svs da via San Giovanni. Sulla dinamica del sinistro la giovane ha raccontato di non ricordarsi bene cosa fosse accaduto. Per lei stratta di un trauma al collo e alla spalla. Trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti

