Incidente in scooter in via dell’Ardenza: gravissimo un 17enne

Il giovanissimo, con un grave trauma cranico, è stato intubato e portato in pronto soccorso a Livorno in codice rosso

Gravissimo un giovane di 17 anni in seguito ad una violenta caduta da scooter. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino in via dell’Ardenza, all’altezza dei cimiteri. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto è intervenuta un’automedica del 118, un’ambulanza della Pubblica assistenza e la polizia municipale. Il paziente, con un grave trauma cranico, è stato intubato e portato in pronto soccorso a Livorno in codice rosso.

