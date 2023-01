Incidente in scooter nella notte: grave 19enne

Foto d'archivio

Trasportato in codice rosso al pronto soccorso il passeggero dello scooter (19 anni) che ha riportato una frattura ad un arto, un pneumotorace e traumi diffusi su tutto il corpo dovuti alla caduta e all'impatto sull'asfalto. Sul posto Svs da Ardenza e da via San Giovanni con medico

Un giovane di 19 anni è stato soccorso nella notte, intorno alle 4 di domenica 8 gennaio, all’altezza di Calafuria sul Romito in seguito ad un incidente avvenuto con lo scooter. Il ragazzo era a bordo di un mezzo a due ruote guidato da un amico. Per motivi ancora da accertare chi era alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra in maniera violenta. Non sembrerebbero coinvolti altri mezzi nel sinistro stradale. Sul posto è arrivata in men che non si dica l’ambulanza della Svs dalla vicina sede di Ardenza. Vedendo che la situazione necessitava di un medico è sopraggiunta anche un’ambulanza della Svs da via San Giovanni con un dottore del 118 a bordo.

Chi guidava per fortuna non sembra aver subito particolari ferite. Trasportato in codice rosso, con massima urgenza al pronto soccorso, invece, il passeggero di 19 anni che ha riportato una frattura ad un arto, un pneumotorace e traumi diffusi su tutto il corpo dovuti alla caduta e all’impatto sull’asfalto.

