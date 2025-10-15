Incidente in Variante, motociclista perde la vita
foto di archivio
L'incidente è avvenuto prima dell’uscita Livorno centro, in direzione nord. Sul posto la polizia locale di Livorno e il 118
Tragedia in Variante dove un motociclista ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto stamattina prima dell’uscita Livorno centro, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Livorno per la ricostruzione della dinamica e il 118 per i soccorsi. Nella coda che si è venuta a formare si è verificato un tamponamento tra alcune auto e nessuno dei feriti sembrerebbe in gravi condizioni. La vittima non risulta di Livorno.
