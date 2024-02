Incidente in Variante, traffico a rilento

Sul posto un'ambulanza con medico a bordo della Svs da via San Giovanni. Per lo scooterista rimasto ferito e soccorso dai sanitari intervenuti si parla di una sospetta frattura alla gamba

Incidente in Variante, direzione Sud, poco prima dell’uscita di Salviano avvenuto intorno alle 19 di martedì 13 febbraio. Un’auto ha tamponato uno scooter che a sua volta è finito addosso alla macchina che lo precedeva. Sul posto un’ambulanza con medico a bordo della Svs da via San Giovanni. Per lo scooterista si parla di una sospetta frattura alla gamba. Traffico in tilt.

