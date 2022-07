Incidente in Variante: tre feriti

Tamponamento in Variante avvenuto sabato 23 luglio alle 20,45 in direzione Nord. Due auto si sono scontrate ed è stato necessario l’intervento di tre ambulanze per soccorrere altrettante persone rimaste lievemente ferite nel sinistro stradale. Sul posto si sono portate la Misericordia di Montenero, la Svs dalla sede distaccata di Ardenza e la Svs da via San Giovanni. I pazienti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Livorno. Traffico rallentato per il tempo necessario di favorire i soccorsi e liberare la strada dai mezzi incidentati.

