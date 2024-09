Incidente in Variante, una persona deceduta e due feriti

L'incidente è avvenuto tra le uscite Livorno Sud e Montenero. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto una persona da uno dei due abitacoli, tre ambulanze (Svs e Livorno Sud) con l'automedica e polizia stradale. La vittima era una donna del 1970

Tragedia in Variante dove intorno alle 19.00 del 27 settembre si è verificato un incidente tra le uscite Livorno Sud e Montenero, carreggiata nord. Coinvolti un furgone e un autocarro. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto una persona da uno dei due abitacoli, tre ambulanze (Svs e Livorno Sud) con l’automedica, polizia stradale e municipale. Una donna, classe 1970, è deceduta; due i feriti. I volontari del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione ma purtroppo non c’e stato niente da fare. Variante chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©