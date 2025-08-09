Incidente in via Aurelia a Stagno

Incidente a Stagno la mattina del 9 agosto, coinvolti due mezzi: un’auto e uno scooter. A bordo dello scooter due persone trasportate all’ospedale con traumi vari per gli accertamenti del caso. Sul posto tre ambulanze della Svs, di cui una dalla sede Nord, insieme alla polizia municipale e all’automedica.

