Incidente in via Calatafimi, soccorso scooterista

Il giovane di 15 anni e ha riportato politraumi, contusioni all'addome e una frattura alla gamba per cui è stato necessario attivare l'intervento della sala chirurgica

Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso stamattina da un’ambulanza della Svs in seguito ad un incidente in via Calatafimi all’incrocio con via Montebello tra un’auto e uno scooter. Il giovane si trovava in sella al suo mezzo a due ruote e ha riportato un politrauma: contusioni all’addome e una brutta frattura alla gamba per cui è stato necessario attivare l’intervento della sala chirurgica. I volontari lo hanno trasportato al pronto soccorso, per gli accertamenti del caso, dove è stata attivata la shock room. Per stabilire la dinamica del sinistro stradale è intervenuta la polizia municipale.

