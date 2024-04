Incidente in via Calzabigi

Coinvolti un'auto e uno scooter in via Calzabigi. Sul posto un'ambulanza della Svs

Incidente tra un’auto e uno scooter in via Calzabigi all’angolo con via Redi. E’ accaduto nella serata del 5 aprile. Sul posto una ambulanza della Svs che trasportato all’ospedale una persona per gli accertamenti del caso.

