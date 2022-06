Incidente in via Cattaneo, tre feriti

Incidente in via Cattaneo, intorno alle 18 del 18 giugno, tra auto e scooter. Tre i feriti soccorsi da tre ambulanze, due della Svs arrivate dalla sede distaccata di Ardenza e una medicalizzata della Misericordia di Livorno. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

